Фетисов: мегацель Овечкина — забить больше всех, а все остальные Микиты пускай отдыхают

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал то, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 16-е место по общему количеству очков в истории НХЛ, обойдя легендарного канадского нападающего Стэна Микиту.

«Ну, и хрен с ним, со Стэном Микитой. Тут сравнивать не с чем. Ещё раз говорю, нужно поддерживать Сашу, чтобы он забил больше всех. Это мегацель, а все остальные Микиты пускай отдыхают. У него другая цель стоит — стать лучшим бомбардиром. Все эти 16-е места — не тема для разговора. Так что давайте Саше пожелаем, самое главное, здоровья, настроения и удачи», — цитирует Фетисова «РБК Спорт».

Напомним, этой ночью состоялся матч «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз», закончившийся со счётом 3:8. Овечкин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Теперь на счету Александра 1470 очков за карьеру: 815 голов и 655 передач.