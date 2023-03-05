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Овечкин вышел на 16 место по количеству очков в истории НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин вышел на 16 место по общему количество очков в истории НХЛ, обойдя легендарного канадского нападающего Стэна Микиту.

Этой ночью состоялся матч «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз», закончившийся со счётом 2:8. Овечкин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Теперь на счету Овечкина 1470 очков за карьеру: 815 голов и 655 передач.

Список рекордсменов НХЛ по общему количеству очков в истории:

1. Уэйн Гретцки: 2857 очков (894 гола+1963 ассиста)

2. Яромир Ягр: 1921 очко (766 голов+1155 ассистов)

3. Марк Мессье: 1887 очков (694 гола+1193 ассиста)

…

15. Сидни Кросби: 1482 очка (544 гола+938 ассистов)

16. Александр Овечкин: 1470 очков (815 голов+655 ассистов)

17. Стэн Микита: 1467 очков (541 гол+926 ассистов).