Овечкин вышел на 16 место по количеству очков в истории НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин вышел на 16 место по общему количество очков в истории НХЛ, обойдя легендарного канадского нападающего Стэна Микиту.
Этой ночью состоялся матч «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз», закончившийся со счётом 2:8. Овечкин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Теперь на счету Овечкина 1470 очков за карьеру: 815 голов и 655 передач.
Список рекордсменов НХЛ по общему количеству очков в истории:
1. Уэйн Гретцки: 2857 очков (894 гола+1963 ассиста)
2. Яромир Ягр: 1921 очко (766 голов+1155 ассистов)
3. Марк Мессье: 1887 очков (694 гола+1193 ассиста)
…
15. Сидни Кросби: 1482 очка (544 гола+938 ассистов)
16. Александр Овечкин: 1470 очков (815 голов+655 ассистов)
17. Стэн Микита: 1467 очков (541 гол+926 ассистов).
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