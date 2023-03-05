Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал о падении уровня подготовки молодых хоккеистов в России.
«Отсутствие звёзд в КХЛ – это следствие отъезда хоккеистов в НХЛ или падения уровня детско-юношеского хоккея? Это всё идёт от подготовки нашего резерва. Специалисты отмечают, что среди лучших центральных нападающих все легионеры. А мы забыли про своих центральных нападающих и уже несколько лет не видим ярких центров. Что тут говорить?
Вы статистику посмотрите, и всё встанет на свои места. Долгое время не можем выиграть чемпионат мира. Это говорит о чём-то. Это не только национальная сборная, но и молодёжная с юниорской. И на последнем турнире Евротура мы проиграли белорусам. Юниорские сборные никогда не проигрывали белорусам, младшие команды всегда очень удачно выступали против молодёжных. А сейчас проигрывают.
Всё от системы идет. Надо было давно менять, заниматься этими вопросами. Но мы всех уговариваем, что у нас всё хорошо, всё нормально», — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».
Ранее Плющев высказался о драке Александра Радулова во втором матче «Ак Барса» и «Нефтехимика» в плей-офф.
- 5 марта 2023
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