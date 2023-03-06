Детский тренер Кучерова: «Тампа» попала в непонятную яму, собираюсь позвонить Никите

Заслуженный тренер России, детский тренер нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова Геннадий Курдин рассказал про неудачную серию «молний» в последних матчах. Команда Джона Купера потерпела пять поражений подряд.
«Команда попала в какую-то непонятную яму. Мне трудно сказать, потому что я нахожусь далеко. Давно с Никитой не разговаривал, собираюсь ему позвонить и узнать, что к чему и почему. Самому интересно. Кучеров в последнем матче организовал драку? Драка – это тоже один из элементов хоккея.
У Никиты были неплохие отрезки в сезоне, но сейчас неудачный, как и у всей «Тампы». Один ты не можешь играть, хоккей – это командный вид спорта. Здесь много разных нюансов. Надеюсь, что в «Тампе» смогут выправить ситуацию», — приводит слова Курдина «РБ Спорт».
В 63 играх текущего чемпионата НХЛ на счету Кучерова 88 (23+65) очков.
- 6 марта 2023
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