Детский тренер Кучерова: «Тампа» попала в непонятную яму, собираюсь позвонить Никите

Заслуженный тренер России, детский тренер нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова Геннадий Курдин рассказал про неудачную серию «молний» в последних матчах. Команда Джона Купера потерпела пять поражений подряд.

«Команда попала в какую-то непонятную яму. Мне трудно сказать, потому что я нахожусь далеко. Давно с Никитой не разговаривал, собираюсь ему позвонить и узнать, что к чему и почему. Самому интересно. Кучеров в последнем матче организовал драку? Драка – это тоже один из элементов хоккея.

У Никиты были неплохие отрезки в сезоне, но сейчас неудачный, как и у всей «Тампы». Один ты не можешь играть, хоккей – это командный вид спорта. Здесь много разных нюансов. Надеюсь, что в «Тампе» смогут выправить ситуацию», — приводит слова Курдина «РБ Спорт».

В 63 играх текущего чемпионата НХЛ на счету Кучерова 88 (23+65) очков.