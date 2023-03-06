Кучеров в концовке матча с «Каролиной» спровоцировал потасовку

Российский нападающий Никита Кучеров «Тампа-Бэй Лайтнинг» в концовке матча с «Каролиной Харрикейнз» спровоцировал потасовку.
29-летний форвард при счёте 0:5 провёл силовой приём на защитнике «ураганов» Бретте Песке. Это не понравилось игроку обороны и началась потасовка, по итогам которой Кучеров получил две минуты, Песке и защитник «молний» Зак Богосян — по 10 минут.
Отметим, что у россиянина прервалась восьмиматчевая серия с набранными очками (2+8). Всего в 63 играх текущего чемпионата НХЛ на счету Кучерова 88 (23+65) баллов.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:0.
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