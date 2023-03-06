Игорь Ларионов назвал причину поражения «Торпедо» в третьем матче серии с «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов назвал причину поражения команды в третьем матче серии с «Динамо».

«Прежде всего хочу поздравить соперника с победой. Серия непростая. И нам предстоит сделать домашнюю работу, чтобы найти ключи к той вязкой обороне, которая характеризует команду «Динамо», и подготовиться к четвёртой встрече для того, чтобы вернуться в Нижний со счётом 2-2.

Вы знаете, очень сложно найти ответ на вопрос, что именно сегодня пошло не так. Мы знали, что если даёшь команде «Динамо» преимущество в счёте, то ты попадаешь на суперорганизованную защитную систему, характерную для этого коллектива и для этого общества. Поэтому здесь очень важно — и мы просили ребят, — чтобы начало было более агрессивное, с контролем шайбы, чтобы использовать наши лучшие козыри. Мы не так много создали моментов, они были, но их было недостаточно для того, чтобы выиграть игру», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.