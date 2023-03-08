Три очка Кучерова и два очка Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 5:2.

На шестой минуте матча Морган Фрост открыл счёт голам. Спустя две минуты Алекс Киллорн с передач российского нападающего Никиты Кучерова и защитника из России Михаила Сергачёва сравнял счёт.

На 21-й минуте забил и сам Кучерова с паса Сергачёва. На 29-й минуте отличился Росс Колтон. А на 31-й минуте оформил дубль Килорн.

На 33-й минуте отыграл один гол Брендан Лемье. Кучеров оформил дубль на 58-й минуте.

У российского голкипера из команды победителей Андрея Василевского 33 сейва.