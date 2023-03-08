Три очка Кучерова и два очка Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 5:2.
На шестой минуте матча Морган Фрост открыл счёт голам. Спустя две минуты Алекс Киллорн с передач российского нападающего Никиты Кучерова и защитника из России Михаила Сергачёва сравнял счёт.
На 21-й минуте забил и сам Кучерова с паса Сергачёва. На 29-й минуте отличился Росс Колтон. А на 31-й минуте оформил дубль Килорн.
На 33-й минуте отыграл один гол Брендан Лемье. Кучеров оформил дубль на 58-й минуте.
У российского голкипера из команды победителей Андрея Василевского 33 сейва.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2023, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фрост (Фараби, Типпетт) – 05:52 (5x5) 1:1 Киллорн (Кучеров, Сергачёв) – 07:38 (5x4) 2:1 Кучеров (Сергачёв, Киллорн) – 20:34 (5x4) 3:1 Колтон (Жанно, Пол) – 28:46 (5x5) 4:1 Киллорн (Чирелли, Хагель) – 30:49 (5x5) 4:2 Лемье (Йорк, Ристолайнен) – 32:40 (5x5) 5:2 Кучеров (Пойнт) – 57:38 (5x4)
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