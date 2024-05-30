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Сергей Звягин оценил решение Курьянова войти в тренерский штаб «Авангарда»

Сергей Звягин оценил решение Курьянова войти в тренерский штаб «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил решение генерального менеджера Антона Курьянова войти в тренерский штаб омского клуба.

«Со стороны тренерского штаба я вижу только плюсы от возвращения Антона Алексеевича в наш коллектив. Мы всё время были на связи как по ходу сезона, так и во время плей-офф, его видение, умения, советы очень помогали команде. Курьянова знают и уважают игроки, его опыт как хоккеиста и тренера максимально востребован. Когда хоккеисты понимают, что предлагаемое тренером реально работает, – они доверяют, и вот тогда создаётся та самая «химия» в раздевалке и на скамейке запасных. Не сомневаюсь, что Курьянов усилит тренерский штаб «Авангарда», — цитирует Звягина пресс-служба омского клуба.

Курьянов ранее заявил, что это было его решение. Специалист будет отвечать за работу с нападающими, а также за большинство.

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