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В «Сибири» оценили возможность появления новых легионеров в составе команды

В «Сибири» оценили возможность появления новых легионеров в составе команды
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов оценил возможность появления новых легионеров в составе команды.

«У нас состав практически укомплектован. Возможно, будет одна-две фамилии, но не больше. Ситуация всегда меняется, селекционная работа никогда не останавливается. В случае каких-нибудь ситуаций, обменов всё может поменяться. По финансам у нас всё расписано. Если брать все факторы в совокупности, мы пришли к выводу, что новых легионеров не планируется. Опять же, оговорюсь, возможно, ситуация может поменяться», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В прошлом сезоне КХЛ новосибирская «Сибирь» завершила регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции. Новосибирский клуб по ходу сезона был лишён четырёх очков за нарушение регламента легионеров в заявке на матч КХЛ.

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