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Генменеджер «Сибири»: мы, естественно, рады увеличению лимита на легионеров

Генменеджер «Сибири»: мы, естественно, рады увеличению лимита на легионеров
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что в клубе рады увеличению лимита на легионеров в новом сезоне КХЛ до пяти иностранных игроков.

«Мы, естественно, рады увеличению лимита на легионеров. По крайней мере, не будет всяких казусов, связанных с этим. Наша любимая цифра – четыре, как я понимаю (смеётся). Будем ориентироваться. Позиция моя простая – пять легионеров является самым оптимальным вариантом. Больше не нужно. Если меньше, то не хочешь – не бери. Всё просто. Пять достаточно, но пока планируем идти с тремя. Думаю, что это вполне объективная цифра», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, по ходу прошлого сезона КХЛ с «Сибири» были сняты четыре очка из-за превышения лимита легионеров в заявке четырёх матчей команды.

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