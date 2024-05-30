Меркулов: в прошлом сезоне в «Сибири» не нашлось людей, которые бы повели команду за собой

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что в прошлом сезоне команде не хватило опытных лидеров, и оценил подписание контрактов с Валентином Пьяновым и Егором Мартыновым.

— Говорят ли подписания Пьянова и Мартынова о том, что в прошлом сезоне команде не хватило лидера как на льду, так и в раздевалке?

— Если анализировать через призму прошло сезона, то не нашлось людей, которые бы подняли флаг и повели команду за собой. Сложно мне анализировать эту историю. Я здесь не работал целый сезон, пришёл под самый конец, когда уже осталась одна товарищеская игра. На мой взгляд, лидеров не хватало. Пытаемся эту историю завершить. По нашему мнению, не хватает в команде такого человека, который мог бы всю раздевалку объединить и повести команду за собой. Пьянов и Мартынов – ребята, которые могут это сделать. Но, возможно, появится ещё один человек, который закроет нам эту позицию, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.