Прошкин – о сериях плей-офф КХЛ: «Ак Барс» для «Нефтехимика» — как красная тряпка для быка

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин оценил серию Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком».

«По сравнению с тем, что было раньше — вспомните серии по 4-0 и 4-1 — сейчас идёт упорная борьба, поэтому плей-офф в КХЛ стал интереснее. Все противостояния нравятся. Возьмите тот же «Нефтехимик». Многие думали, что Нижнекамск, занявший восьмое место на Востоке в регулярном чемпионате, сразу проиграет «Ак Барсу». Но это татарстанское дерби, «Нефтехимику» нечего терять.

По сути, нижнекамцы задачу максимум на сезон выполнили, напряжения у них нет, а вот «Ак Барс» по ходу сезона постепенно набирал ход и в итоге занял первое место в конференции, в результате чего немножко расслабился. «Нефтехимик» же боролся до конца. «Ак Барс» для «Нефтехимика» — как красная тряпка для быка. Именно поэтому счёт в этой серии 2-2, почти везде команды выровнялись. Питер, думаю, должен был Минск уже обыграть. «Динамо» в плей-офф почти не играет, либо играет слабо, однако и тут 2-2 в серии. Неожиданно, конечно. Но тем интереснее», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Пятый матч в серии состоится сегодня, 9 марта. Начало игры — в 19:30 мск. После четырёх встреч счёт в серии равный – 2-2.