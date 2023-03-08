Верите ли вы, что СКА и «Ак Барс» могут не пройти во второй раунд Кубка Гагарина?
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Вчера состоялся очередной игровой день в плей-офф КХЛ. В Минске местное «Динамо» забросило четыре шайбы за несколько минут третьего периода и перевернула ход матча со СКА, сравняв счёт в серии – 2-2. В Нижнекамске «Нефтехимик» одержал волевую победу, отыгравшись с 0:2 в матче с «Ак Барсом». Счёт в серии также стал равным – 2-2.
Фавориты проиграли уже по два матча в своих сериях неожиданно для многих экспертов, которые предрекали им лёгкий выход в следующий раунд в четырёх или пяти матчах. «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Верите ли вы, что СКА и «Ак Барс» могут не пройти во второй раунд Кубка Гагарина?»
Пятые матчи в этих сериях состоятся завтра, 9 марта. Обе встречи пройдут на площадках фаворитов и начнутся в 19:30 мск.
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