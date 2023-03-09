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Агент Черных: спрос на на Ткачёва и Бывальцева большой. Но они могут остаться в «Тракторе»

Агент Черных: спрос на на Ткачёва и Бывальцева большой. Но они могут остаться в «Тракторе»
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Хоккейный агент Александр Черных прокомментировал ситуацию вокруг нападающих «Трактора» Владимира Ткачёва и Алексея Бывальцева.

«Информация о том, что игроки «Трактора» Владимир Ткачёв и Алексей Бывальцев покинут команду и перейдут в «Автомобилист» и «Металлург» соответственно на данный момент слухи. Эти игроки могут оказаться в упомянутых клубах, а могут и остаться в «Тракторе». Сегодня, 9 марта, челябинская команда снова собирается вместе, и мы будем разговаривать с клубом. Не удивлюсь, если они в итоге останутся в Челябинске.

С новым генеральным менеджером «Трактора» Алексеем Волковым уже было какое-то общение? Он только заступил в должность, его должны сегодня представить команде. Как только они пообщаются с главным тренером, а такие решение принимаются совместно, мы будем связываться с Волковым. Тогда будем обсуждать условия — и финансы, и роль игроков в команде.

Со стороны других клубов на Ткачёва и Бывальцева есть спрос? Да, есть и большой. Не так много центральных нападающих, которые выходят на рынок в статусе неограниченно свободных агентов. Это Ткачёв и Бывальцев из «Трактора», Бурмистров из «Магнитки», Кадейкин из «Салавата Юлаева», Пьянов из «Сибири». И всё. У остальных действующий контракт или статус ограниченно свободного агента», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Ранее Александр Черных рассказал о ситуации с продолжением карьеры голкипера «Амура» Евгения Аликина.

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