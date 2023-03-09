Агент Аликина: Евгений в «Амуре» не останется — сто процентов

Хоккейный агент Александр Черных рассказал о ситуации с продолжением карьеры вратаря «Амура» Евгения Аликина.
«Евгения Аликина журналисты уже отправили в ЦСКА, но ни сам игрок, ни мы, его агенты, ни клуб об этом не в курсе. Мы встречались с президентом ЦСКА Игорем Вячеславовичем Есмантовичем и вместе посмеялись. Есть такая игра «Хоккейный менеджер», и, видимо, некоторым людям хочется выдать желаемое за действительное.
Ведутся ли сейчас переговоры — с «Амуром», с другими клубами? Аликин в «Амуре» не останется — сто процентов. Мы приняли такое решение, и руководство клуба в курсе этого. Сейчас мы изучаем рынок и дальше смотрим, кто и где будет тренером, какой у команд будет состав. Поэтому будем определяться с клубом ближе к концу сезона.
Аликину предлагают контракт в 70 млн рублей? Он выходит на рынок в статусе неограниченно свободного агента, контракт будет достойный его мастерства. Но 70 млн нам ещё не предлагали», — цитирует Черных «РБ Спорт».
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Аликин провёл 39 матчей, в которых одержал 16 побед с процентом отражённых бросков 93,7.
- 9 марта 2023
-
19:16
-
19:00
-
18:36
-
18:26
-
18:19
-
18:12
-
17:58
-
17:49
-
17:45
-
17:36
-
17:28
-
17:17
-
17:15
-
17:02
-
17:00
-
16:50
-
16:44
-
16:40
-
16:30
-
16:26
-
16:18
-
16:08
-
15:50
-
15:29
-
15:10
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:25