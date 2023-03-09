Агент Аликина: Евгений в «Амуре» не останется — сто процентов

Хоккейный агент Александр Черных рассказал о ситуации с продолжением карьеры вратаря «Амура» Евгения Аликина.

«Евгения Аликина журналисты уже отправили в ЦСКА, но ни сам игрок, ни мы, его агенты, ни клуб об этом не в курсе. Мы встречались с президентом ЦСКА Игорем Вячеславовичем Есмантовичем и вместе посмеялись. Есть такая игра «Хоккейный менеджер», и, видимо, некоторым людям хочется выдать желаемое за действительное.

Ведутся ли сейчас переговоры — с «Амуром», с другими клубами? Аликин в «Амуре» не останется — сто процентов. Мы приняли такое решение, и руководство клуба в курсе этого. Сейчас мы изучаем рынок и дальше смотрим, кто и где будет тренером, какой у команд будет состав. Поэтому будем определяться с клубом ближе к концу сезона.

Аликину предлагают контракт в 70 млн рублей? Он выходит на рынок в статусе неограниченно свободного агента, контракт будет достойный его мастерства. Но 70 млн нам ещё не предлагали», — цитирует Черных «РБ Спорт».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Аликин провёл 39 матчей, в которых одержал 16 побед с процентом отражённых бросков 93,7.