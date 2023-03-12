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Голевой пас Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

Голевой пас Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Дилан Строум, Ти Джей Оши, Энтони Манта, Ник Дауд, а также Расмус Сандин. Российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отличился результативной передачей.

Единсвтенную шайбу хозяев забросил Пьер Энгвалль. «Айлендерс» открыл счёт в матче, однако затем пропустил пять безответных шайб и проиграл встречу.

«Вашингтон» расположился на шестом месте Стличного дивизиона, набрав 71 очко. «Айлендерс», в свою очередь, занимает пятое место с 76-ю очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Энгвалль – 05:18 (5x5)   1:1 Строум (Сандин, ван Римсдайк) – 06:41 (5x5)   1:2 Оши (Сандин, ван Римсдайк) – 19:13 (5x5)   1:3 Манта (Овечкин, Строум) – 44:15 (5x5)   1:4 Бекстрём – 52:18 (5x5)   1:5 Бекстрём (Сандин, Манта) – 53:19 (5x5)
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