Голевой пас Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Дилан Строум, Ти Джей Оши, Энтони Манта, Ник Дауд, а также Расмус Сандин. Российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отличился результативной передачей.

Единсвтенную шайбу хозяев забросил Пьер Энгвалль. «Айлендерс» открыл счёт в матче, однако затем пропустил пять безответных шайб и проиграл встречу.

«Вашингтон» расположился на шестом месте Стличного дивизиона, набрав 71 очко. «Айлендерс», в свою очередь, занимает пятое место с 76-ю очками.