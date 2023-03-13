Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забил первый гол в НХЛ

В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Вегас Голден Найтс». На момент написания новости идёт третий период, счёт — 4:3 в пользу гостей площадки.
Четвёртый гол «Вегаса» в матче забил российский нападающий Павел Дорофеев. Результативными передачами в голевой атаке отметились Вильям Карлссон и Райлли Смит.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Для Дорофеева это первый гол в НХЛ. Российский хоккеист проводит шестой матч в североамериканской лиге. Также россиянин записал в свой актив голевую передачу в этой встрече.
В текущем сезоне Дорофеев сыграл 32 матча за фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ, где набрал 17 (9+8) очков. В пяти играх плей-офф российский игрок забросил ещё 2 шайбы.
Напомним, в своём последнем матче «Вегас Голден Найтс встречался с «Каролиной Харрикейнз». Матч закончился победой «Вегаса» со счётом 4:0.
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