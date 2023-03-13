Игрок «Вегаса» Павел Дорофеев набрал дебютное очко в НХЛ. Видео

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В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Вегас Голден Найтс». На момент написания новости идёт второй период, счёт — 3:1 в пользу гостей площадки.

Первый гол в матче забил нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон. Результативные передачи в свой актив записали Павел Дорофеев и Райлли Смит.

Для Дорофеева это первое очко в НХЛ. Российский хоккеист проводит шестой матч в североамериканской лиге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне Дорофеев сыграл 32 матча за фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ, где набрал 17 (9+8) очков. В пяти играх плей-офф российский игрок забросил ещё 2 шайбы.

Напомним, в своём последнем матче «Вегас Голден Найтс встречался с «Каролиной Харрикейнз». Матч закончился победой «Вегаса» со счётом 4:0.