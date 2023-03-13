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Дебютные очки Дорофеева в НХЛ помогли «Вегасу» победить в матче с «Сент-Луисом»

Дебютные очки Дорофеева в НХЛ помогли «Вегасу» победить в матче с «Сент-Луисом»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На 9-й минуте игры Вильям Карлссон с передач российского нападающего Павла Дорофеева и канадского игрока Райлли Смита открыл счёт. Результативная передача россиянина — первое очко для Дорофеева в НХЛ.

«Сент-Луис» дважды смог восстановить равенство в матче, однако на 46-й минуте встречи российский нападающий Павел Дорофеев снова вывел гостей вперёд. Это первый гол для россиянина в НХЛ.

За 7 секунд до окончания матча защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело забросил шайбу в пустые ворота. Итоговый счёт — 5:3 в пользу «Вегаса».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2023, понедельник. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Карлссон (Дорофеев, Смит) – 08:05 (5x5)   1:1 Врана (Кайру, Шенн) – 13:26 (5x4)   1:2 Маршессо (Пьетранджело, Мартинес) – 20:28 (5x5)   1:3 Амадио (Хауден, Хаг) – 22:10 (5x5)   2:3 Кайру (Томас, Бучневич) – 35:19 (5x5)   3:3 Питлик (Сканделла, Уокер) – 43:41 (5x5)   3:4 Дорофеев (Карлссон, Смит) – 45:23 (5x5)   3:5 Пьетранджело (Барбашёв) – 59:53 (en)
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