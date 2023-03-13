Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дебютные очки Дорофеева в НХЛ помогли «Вегасу» победить в матче с «Сент-Луисом»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На 9-й минуте игры Вильям Карлссон с передач российского нападающего Павла Дорофеева и канадского игрока Райлли Смита открыл счёт. Результативная передача россиянина — первое очко для Дорофеева в НХЛ.

«Сент-Луис» дважды смог восстановить равенство в матче, однако на 46-й минуте встречи российский нападающий Павел Дорофеев снова вывел гостей вперёд. Это первый гол для россиянина в НХЛ.

За 7 секунд до окончания матча защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело забросил шайбу в пустые ворота. Итоговый счёт — 5:3 в пользу «Вегаса».