Шайба и ассист Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Сиэтл»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джейми Бенн, Джо Павелски,
Уайатт Джонстон, Джейсон Робертсон, а также российский форвард Евгений Дадонов, на счету которого также результативная передача. Дадонов забросил свою третью шайбу за «Даллас» в нынешнем сезоне НХЛ. В его активе также пять ассистов. Нападающий провёл свой восьмой матч за клуб.
У хозяев забивали Янни Гурд и Ээли Толванен.
«Даллас» возглавляет Центральный дивизион, набрав 87 очков. «Сиэтл», в свою очередь, занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе с 81-м очком.
- 14 марта 2023
-
07:37
-
05:32
-
05:25
- 13 марта 2023
-
23:57
-
23:32
-
23:07
-
22:47
-
22:27
-
22:17
-
21:58
-
21:37
-
21:22
-
20:59
-
20:34
-
20:20
-
19:57
-
19:36
-
19:15
-
19:01
-
18:45
-
18:31
-
18:15
-
17:57
-
17:39
-
17:13
-
16:45
-
16:26
-
16:00
-
15:30
-
15:16
-
15:00
-
14:34
-
14:30
-
14:22
-
14:03