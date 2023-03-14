Шайба и ассист Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Сиэтл»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джейми Бенн, Джо Павелски,

Уайатт Джонстон, Джейсон Робертсон, а также российский форвард Евгений Дадонов, на счету которого также результативная передача. Дадонов забросил свою третью шайбу за «Даллас» в нынешнем сезоне НХЛ. В его активе также пять ассистов. Нападающий провёл свой восьмой матч за клуб.

У хозяев забивали Янни Гурд и Ээли Толванен.

«Даллас» возглавляет Центральный дивизион, набрав 87 очков. «Сиэтл», в свою очередь, занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе с 81-м очком.