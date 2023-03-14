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Шайба и ассист Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Сиэтл»

Шайба и ассист Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Сиэтл»
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джейми Бенн, Джо Павелски,
Уайатт Джонстон, Джейсон Робертсон, а также российский форвард Евгений Дадонов, на счету которого также результативная передача. Дадонов забросил свою третью шайбу за «Даллас» в нынешнем сезоне НХЛ. В его активе также пять ассистов. Нападающий провёл свой восьмой матч за клуб.

У хозяев забивали Янни Гурд и Ээли Толванен.

«Даллас» возглавляет Центральный дивизион, набрав 87 очков. «Сиэтл», в свою очередь, занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе с 81-м очком.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2023, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дадонов (Джонстон, Хейсканен) – 03:13 (5x5)   0:2 Бенн (Робертсон, Павелски) – 05:43 (5x4)   1:2 Гурд (Данн, Фрёден) – 15:00 (5x5)   1:3 Павелски (Бенн, Хейсканен) – 23:02 (5x4)   2:3 Толванен (Данн) – 33:28 (5x5)   2:4 Джонстон (Дадонов, Сутер) – 33:42 (5x5)   2:5 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 40:40 (5x4)
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