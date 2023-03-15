Главная юниорская лига Квебека планирует полностью запретить драки, сообщает североамериканский портал The Hockey News.

В статье отмечается, что руководство лиги планирует изучить вопрос в июне. Запрет будет действовать в сезоне-2023/2024.

«QMJHL планирует ввести правило, запрещающее драки. Мы хотим показать, что они больше не являются частью нашей игры. Наказания ещё не определены. Мы постараемся ввести правило в июне, когда состоится следующее общее ежегодное собрание членов совета», — заявил представитель лиги.

Этот шаг давно продвигает Энрико Чикконе, бывший тафгай НХЛ, проведший 85 боёв в 374 играх НХЛ. Чикконе заявлял о желании перемен в лиге, чтобы игрокам не пришлось проходить через то, что прошёл он и его товарищи по команде.

В сезоне-2011/2012 в QMJHL было 0,78 драк за игру. По данным лиги, в прошлом году это число сократилось до 0,07. Согласно журналам сайта Hockeyfights, за тот же период в НХЛ количество драк за игру сократилось с 0,44 до 0,25.