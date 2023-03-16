Билялетдинов: в игре «Ак Барса» есть вопросы, которые нужно поправить
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итог встречи второго раунда Кубка Гагарина с «Адмиралом» (3:2) и рассказал об игре казанцев во втором периоде.
«Игра в общем-то была непростая. Мы и рассчитывали, что она будет такой. Хорошо, что мы готовы, но есть вопросы, которые нужно поправить. Будем над этим работать.
Насколько сильно «Адмирал» отличался от той команды, с которой мы играли на финише регулярки? Она изменилась. Просели во втором периоде? Посмотрим, подумаем и постараемся поправить», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Следующие игры серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Адмиралом» состоятся 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта.
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