«Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы, но победил «Адмирал» и ведёт в серии — 1-0

В Казани завершился первый матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. «Ак Барс» играл на своём льду с «Адмиралом». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу казанцев.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Радулов с передач Станислава Галиева и Дмитрия Кагарлицкого. На последней минуте первой двадцатиминутки преимущество казанцев удвоил Станислав Галиев с передач Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова.

В начале второго периода Либор Шулак сократил отставание в счёте с передачи Михала Криштофа. Через семь минут Николай Елисеев с передач Даниила Гутика и Рудольфа Червены восстановил равенство в счёте.

На восьмой минуте третьего периода Никита Лямкин с передачи Кирилла Петрова вновь вывел хозяев вперёд.

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Следующие игры серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Адмиралом» состоятся 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта.