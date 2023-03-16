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«Ак Барс» — «Адмирал» 3:2, результат матча Кубка Гагарина 16 марта 2023 года

«Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы, но победил «Адмирал» и ведёт в серии — 1-0
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В Казани завершился первый матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. «Ак Барс» играл на своём льду с «Адмиралом». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу казанцев.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Радулов с передач Станислава Галиева и Дмитрия Кагарлицкого. На последней минуте первой двадцатиминутки преимущество казанцев удвоил Станислав Галиев с передач Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова.

В начале второго периода Либор Шулак сократил отставание в счёте с передачи Михала Криштофа. Через семь минут Николай Елисеев с передач Даниила Гутика и Рудольфа Червены восстановил равенство в счёте.

На восьмой минуте третьего периода Никита Лямкин с передачи Кирилла Петрова вновь вывел хозяев вперёд.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
16 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 А. Радулов (Галиев, Кагарлицкий) – 10:02 (5x4)   2:0 Галиев (Шипачёв, Войнов) – 19:03 (5x3)   2:1 Шулак (Криштоф) – 22:34 (5x4)   2:2 Елисеев (Гутик, Червены) – 29:32 (5x5)   3:2 Лямкин (Петров) – 47:08 (5x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующие игры серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Адмиралом» состоятся 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта.

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