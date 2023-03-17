ЦСКА нанёс лишь один бросок за весь первый период в матче с «Локомотивом»
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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит первый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». После первого периода счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
За стартовую двадцатиминутку армейцы нанесли лишь один бросок в створ ворот ярославцев. Железнодорожники, в свою очередь, бросили 12 раз по воротам Адама Рейдеборна. Кроме того, игроки ЦСКА заблокировали ещё семь бросков, хоккеисты «Локомотива» — шесть.
Отметим, что за первый период армейцы проиграли 11 из 17 вбрасываний (это только 35% выигранных вбрасываний), однако применили в два раза больше силовых приёмов — восемь против четырёх.
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