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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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ЦСКА нанёс лишь один бросок за весь первый период в матче с «Локомотивом»

ЦСКА нанёс лишь один бросок за весь первый период в матче с «Локомотивом»
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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит первый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». После первого периода счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За стартовую двадцатиминутку армейцы нанесли лишь один бросок в створ ворот ярославцев. Железнодорожники, в свою очередь, бросили 12 раз по воротам Адама Рейдеборна. Кроме того, игроки ЦСКА заблокировали ещё семь бросков, хоккеисты «Локомотива» — шесть.

Отметим, что за первый период армейцы проиграли 11 из 17 вбрасываний (это только 35% выигранных вбрасываний), однако применили в два раза больше силовых приёмов — восемь против четырёх.

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