Фёдоров рассказал о подготовке ЦСКА к серии с «Локомотивом» в Кубке Гагарина

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после открытой тренировки для представителей СМИ рассказал о подготовке армейцев к серии с «Локомотивом».
«У нас был выходной после серии с «Северсталью». Сегодня провели штатную тренировку, прошлись по определённым позициям в нашей коллективной игре. На раскатке отработаем другие моменты, которые сегодня не успели сделать. Готовимся в штатном режиме, настроение хорошее. Победы придают нам сил.
«Локомотив» — знакомый нам соперник, знаем их манеру игры. В серии ЦСКА и «Северстали» был установлен рекорд по результативности? ЦСКА много забивал, но и пропускал тоже. Ребята понимают, что много пропускать — неправильная тенденция. Тем не менее, серия сложилась так, как сложилась. Мы уделяем этому внимание, постоянно напоминаем определённые фундаментальные вещи, которые помогают нам играть в обороне и средней зоне. Оттолкнёмся от того, что надо подтянуть концентрацию и внимание к исполнению элементов, которые помогут нам играть солиднее в защите.
Большое количество болельщиков на трибунах — это очень позитивный фактор. Всем хоккеистам принято играть при полных трибунах, особенно когда за тебя болеют. Это здорово. Наша задача — поддержать ту победную ауру, которую дают наши болельщики», — приводит слова Фёдорова сайт КХЛ.
Серия ЦСКА и «Локомотива» стартует завтра, 17 марта в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.
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