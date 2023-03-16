Фёдоров рассказал о подготовке ЦСКА к серии с «Локомотивом» в Кубке Гагарина

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после открытой тренировки для представителей СМИ рассказал о подготовке армейцев к серии с «Локомотивом».

«У нас был выходной после серии с «Северсталью». Сегодня провели штатную тренировку, прошлись по определённым позициям в нашей коллективной игре. На раскатке отработаем другие моменты, которые сегодня не успели сделать. Готовимся в штатном режиме, настроение хорошее. Победы придают нам сил.

«Локомотив» — знакомый нам соперник, знаем их манеру игры. В серии ЦСКА и «Северстали» был установлен рекорд по результативности? ЦСКА много забивал, но и пропускал тоже. Ребята понимают, что много пропускать — неправильная тенденция. Тем не менее, серия сложилась так, как сложилась. Мы уделяем этому внимание, постоянно напоминаем определённые фундаментальные вещи, которые помогают нам играть в обороне и средней зоне. Оттолкнёмся от того, что надо подтянуть концентрацию и внимание к исполнению элементов, которые помогут нам играть солиднее в защите.

Большое количество болельщиков на трибунах — это очень позитивный фактор. Всем хоккеистам принято играть при полных трибунах, особенно когда за тебя болеют. Это здорово. Наша задача — поддержать ту победную ауру, которую дают наши болельщики», — приводит слова Фёдорова сайт КХЛ.

Серия ЦСКА и «Локомотива» стартует завтра, 17 марта в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.