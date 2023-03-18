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31 сейв Самсонова помог «Торонто» уверенно обыграть «Каролину»

31 сейв Самсонова помог «Торонто» уверенно обыграть «Каролину»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте встречи — отличился Зак Астон-Риз, выведя «Торонто» вперёд. Через 10 минут преимущество хозяев удвоил Митчелл Марнер.

На 15-й минуте защитник «Каролины» Брэди Шей сократил отставание команды до одной шайбы. Однако через 2 минуты Остон Мэттьюс вновь восстановил разницу в две шайбы.

На 31-й минуте отличился нападающий гостей Мартин Нечас. Спустя четыре минуты второй гол в матче забил игрок «Торонто» Зак Астон-Риз.

Итоговый счёт в матче установил защитник хозяев Морган Райлли — 5:2 в пользу «Торонто».

Российский голкипер Илья Самсонов совершил по ходу матча 31 спасение.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2023, суббота. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Астон-Риз (Густафссон, Йернкрок) – 02:54 (5x5)   2:0 Марнер (Бантинг, Таварес) – 12:30 (5x5)   2:1 Шей (Мартинук, Песке) – 14:37 (5x5)   3:1 Мэттьюс (Таварес, Райлли) – 17:38 (5x4)   3:2 Нечас (Терявяйнен, Котканиеми) – 30:45 (5x5)   4:2 Астон-Риз (Лафферти) – 34:59 (5x5)   5:2 Райлли (Йернкрок, Броди) – 48:56 (5x5)
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