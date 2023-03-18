31 сейв Самсонова помог «Торонто» уверенно обыграть «Каролину»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте встречи — отличился Зак Астон-Риз, выведя «Торонто» вперёд. Через 10 минут преимущество хозяев удвоил Митчелл Марнер.

На 15-й минуте защитник «Каролины» Брэди Шей сократил отставание команды до одной шайбы. Однако через 2 минуты Остон Мэттьюс вновь восстановил разницу в две шайбы.

На 31-й минуте отличился нападающий гостей Мартин Нечас. Спустя четыре минуты второй гол в матче забил игрок «Торонто» Зак Астон-Риз.

Итоговый счёт в матче установил защитник хозяев Морган Райлли — 5:2 в пользу «Торонто».

Российский голкипер Илья Самсонов совершил по ходу матча 31 спасение.