31 сейв Самсонова помог «Торонто» уверенно обыграть «Каролину»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.
Счёт в матче был открыт на третьей минуте встречи — отличился Зак Астон-Риз, выведя «Торонто» вперёд. Через 10 минут преимущество хозяев удвоил Митчелл Марнер.
На 15-й минуте защитник «Каролины» Брэди Шей сократил отставание команды до одной шайбы. Однако через 2 минуты Остон Мэттьюс вновь восстановил разницу в две шайбы.
На 31-й минуте отличился нападающий гостей Мартин Нечас. Спустя четыре минуты второй гол в матче забил игрок «Торонто» Зак Астон-Риз.
Итоговый счёт в матче установил защитник хозяев Морган Райлли — 5:2 в пользу «Торонто».
Российский голкипер Илья Самсонов совершил по ходу матча 31 спасение.
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