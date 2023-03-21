Крикунов: Воробьёв делает в плей-офф то, что и должен делать

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил работу главного тренера магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва в серии с омским «Авангардом».

«Илья Воробьёв делает то, что и должен делать. Очень сильный «Авангард», там всё решают овертаймы. Отличная серия у них с «Авангардом». Решать здесь нечего пока. Молодцы ребята, стараются. Хороший хоккей», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в сегодняшнем матче «Авангард» в гостях одолел «Магнитку» в овертайме и ведёт в серии Кубка Гагарина 3-0. Следующий матч в серии плей-офф состоится в Магнитогорске 23 марта и начнётся в 17:00 мск. Если потребуется, заключительные игры пройдут 25, 27, 29 марта.