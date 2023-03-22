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«Адмирал» сравнял счёт с «Ак Барсом» во втором периоде четвёртого матча серии

«Адмирал» сравнял счёт с «Ак Барсом» во втором периоде четвёртого матча серии
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит четвёртый матч серии полуфинала Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом». После второго периода счёт в матче равный — 1:1.

В первом периоде гостям удалось открыть счёт в матче усилиями Кирилла Семёнова, забросившего шайбу на 6-й минуте матча. Дальневосточный клуб сравнял счёт во втором периоде, когда на 36-й минуте матча точным броском в дальний угол отличился защитник «Адмирала» Либо Шулак с передачи Михала Криштофа. После второго периода статистика бросков в матче равная 14:14.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
22 марта 2023, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Перерыв
1 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Панюков) – 05:13 (5x5)   1:1 Шулак (Криштоф) – 35:10 (5x5)

Напомним, текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Ак Барса». Казанский клуб выиграл оба своих домашних матча. «Адмирал» в прошлой встрече одержал минимальную победу, забросив единственную шайбу в овертайме.

Хоккей обманывать нельзя. «Адмирал» достоин подражания намного больше, чем «Торпедо» Хоккей обманывать нельзя. «Адмирал» достоин подражания намного больше, чем «Торпедо»
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