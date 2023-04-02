Драйзайтль стал пятым игроком в истории НХЛ с 30 голами в большинстве в одной регулярке

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Анахайм Дакс». По ходу третьего периода хозяева впереди — 4:0.

Четвёртую шайбу «нефтяников» на свой счёт записал нападающий Леон Драйзайтль, реализовавший большинство в середине второго периода. Для немецкого форварда этот гол стал 30-м в нынешнем сезоне НХЛ при игре в большинстве, и он стал всего пятым игроком в истории лиги, кому покорилось это достижение.

Рекорд по голам в большинстве в одной регулярке был установлен Тимом Керром в сезоне-1985/1986 — 34. Второе место занимает Дэйв Андрейчук (32 в сезоне-1992/1993), а третье место делят Джо Ньювендайк (31 в сезоне-1987/1988) и дважды Марио Лемье (31 в сезонах-1988/1989 и 1995/1996).