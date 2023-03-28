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Драйзайтль забил 300 голов за 630 матчей в НХЛ. Лишь трое действующих игроков были быстрее

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После двух периодов гости впереди — 4:2.

В составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился нападающий Леон Драйзайтль, для которого этот забитый гол стал 300-м за карьеру в НХЛ. Немецкий форвард затратил 630 матчей на покорение рубежа, и лишь трое действующих игроков уложились быстрее.

Первое место по скорости достижения 300 голов в НХЛ среди продолжающих карьеру хоккеистов занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (473), на втором месте располагается капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (550), а топ-3 замыкает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (622). В топ-5 также входит Евгений Малкин (653).