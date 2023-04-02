62-й гол в сезоне Макдэвида и хет-трик Драйзатля помогли «Эдмонтону» разгромить «Анахайм»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс». Разгромную победу со счётом 6:0 одержали хозяева.

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился немецкий форвард Леон Драйзайтль, ещё по разу отличились Зак Хайман, Дарнелл Нурс и Коннор Макдэвид, также записавший на свой счёт результативную передачу. Для канадца эта шайба стала 62-й в нынешнем сезоне НХЛ, он возглавляет гонку снайперов лиги.

После этого матча «Эдмонтон» имеет в своём активе 99 очков и расположился на втором месте турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона. В следующем матче клуб сыграет с «Лос-Анджелесом».