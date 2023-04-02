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62-й гол в сезоне Макдэвида и хет-трик Драйзатля помогли «Эдмонтону» разгромить «Анахайм»

62-й гол в сезоне Макдэвида и хет-трик Драйзатля помогли «Эдмонтону» разгромить «Анахайм»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс». Разгромную победу со счётом 6:0 одержали хозяева.

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился немецкий форвард Леон Драйзайтль, ещё по разу отличились Зак Хайман, Дарнелл Нурс и Коннор Макдэвид, также записавший на свой счёт результативную передачу. Для канадца эта шайба стала 62-й в нынешнем сезоне НХЛ, он возглавляет гонку снайперов лиги.

После этого матча «Эдмонтон» имеет в своём активе 99 очков и расположился на втором месте турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона. В следующем матче клуб сыграет с «Лос-Анджелесом».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хайман (Экхольм) – 17:56 (5x5)   2:0 Драйзайтль (Кейн) – 22:03 (5x5)   3:0 Нурс – 25:05 (5x5)   4:0 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 31:44 (5x4)   5:0 Макдэвид (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 44:25 (5x5)   6:0 Драйзайтль (Экхольм) – 55:01 (4x5)
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