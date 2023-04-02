Коннор Макдэвид вышел на 21-е место в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче с «Анахайм Дакс» (6:0). 26-летний канадец набрал своё 146-е очко в текущем сезоне НХЛ.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Макдэвид вышел на 21-е место в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне. На счету нападающего «Эдмонтона» в нынешнем регулярном чемпионате теперь 61 гол и 84 результативные передачи в 77 матчах. Канадский нападающий опередил Фила Эспозито, который в сезоне-1973/1977 набрал 145 очков в составе «Бостона».
Лидером по количеству очков в одном сезоне является Уэйн Гретцки. Он занимает первые четыре места по очкам за один сезон: с 215, 212, 208 и 205 очками соответственно.
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