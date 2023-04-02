Василевский — о выходе «Тампы» в плей-офф: это успокаивает и добавляет уверенности

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал выход «Лайтнинг» в плей-офф после победы в матче с «Айлендерс» (5:0). «Молнии» во второй сезон подряд в первом раунде сыграют с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Конечно же, это создаёт душевное спокойствие и добавляет уверенности. Мы улучшили свою игру и выиграли последние несколько матчей. Нужно сохранить эту игру в матчах плей-офф», – цитирует Василевского пресс-служба «Лайтнинг».

В прошлом сезоне в первом раунде плей-офф между «Тампой» и «Торонто» в семи матчах сильнее оказались хоккеисты «Лайтнинг». Отметим, что «Торонто» не может пройти барьер первого раунда плей-офф уже 18 лет.