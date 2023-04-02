Купер: Василевский — лучший вратарь в мире, но даже ему нужно, чтобы мы играли в защите

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер похвалил голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского за игру в матче с «Айлендерс» (5:0). Россиянин отразил 38 бросков и был признан первой звездой встречи.
«Ребята ему помогли, и я думаю, что он это ценит. Мы считаем, что он лучший вратарь в мире, но даже лучшим голкиперам в мире нужно, чтобы вы немного играли в защите, и сегодня мы это сделали.
Мы начинаем обретать ту игру, которую мы хотим видеть в плей-офф, и мы играли с некоторыми действительно хорошими командами. Этот счёт не отражает реальную силу команды, с которой мы только что играли. Мы играем с командами уровня плей-офф, да, мы не смогли одержать победы во всех последних матчах, но мы были чертовски конкурентоспособны», — цитирует Купера пресс-служба клуба.
Благодаря этой победе «Тампа» забронировала себе место в плей-офф и в первом раунде сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».
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