Артюхин: так и не понял, почему отменили удаление Каменева

Экс-форвард СКА и ЦСКА Евгений Артюхин подвёл итоги стартового матча финала Запада (2:3 ОТ, 0-1 в серии).
«Сегодня увидел ровно то, чего ждал. Хорошие скорости, игру с равными возможностями в атаке. На том, что СКА отдал начало матча, скорее всего, повлияла большая пауза – команда 10 дней не играла, а ЦСКА только три дня назад на лёд выходил рубиться с Ярославлем. Но игровой тонус возвращается быстро, это не проблема. СКА уже по ходу матча показал, что вкатился, когда во втором периоде мощно выступил. В этой серии многое будет решать физика. Даже в первом матче тяжело столько времени бегать, а у москвичей ещё были две долгие серии. Уверен, что такие длинные матчи и вообще затяжная серия будет на руку более свежему СКА.
Хотя в концовке третьего периода казалось, что всё может закончиться и без овертаймов. Я так и не понял, из-за чего отменили удаление Каменева, казалось, что там должны быть две минуты.
В любом случае это только начало очень интересной серии, вся заруба ещё впереди», — сказал Артюхин «Чемпионату».
Вторая игра в серии состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск. Следующие игры пройдут 6, 8, в случае необходимости — 10, 12, 14 апреля 2023 года.
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