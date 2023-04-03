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«Бостон» в серии буллитов обыграл «Сент-Луис». Гол Орлова в овертайме отменили судьи

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Бостон Брюинз». Основное время встречи завершилось со счётом 3:3. В серии буллитов сильнее оказались гости.

На девятой минуте игры канадский нападающий «Бостона» Джейк Дебраск открыл счёт.

Во втором периоде гости забросили ещё две шайбы. На 28-й минуте Тайлер Бертуцци удвоил преимущество «Брюинз» с передач Давида Пастрняка и Хампуса Линдхольма. Через минуту Оскар Стеен забил третий гол своей команды.

«Сент-Луис» смог отыграть три шайбы. За 9 секунд до конца второго периода отличился Джордан Кайру. В третьей двадцатиминутке матча хозяева забили два гола и перевели игру в овертайм.

Защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов забросил шайбу в овертайме, однако судьи отменили гол после просмотра видеоповтора.

В послематчевой серии буллитов нападающий «Бостона» Чарли Койл реализовал свою попытку и принёс победу гостям.