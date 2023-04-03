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«Бостон» в серии буллитов обыграл «Сент-Луис». Гол Орлова в овертайме отменили судьи

«Бостон» в серии буллитов обыграл «Сент-Луис». Гол Орлова в овертайме отменили судьи
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Бостон Брюинз». Основное время встречи завершилось со счётом 3:3. В серии буллитов сильнее оказались гости.

На девятой минуте игры канадский нападающий «Бостона» Джейк Дебраск открыл счёт.

Во втором периоде гости забросили ещё две шайбы. На 28-й минуте Тайлер Бертуцци удвоил преимущество «Брюинз» с передач Давида Пастрняка и Хампуса Линдхольма. Через минуту Оскар Стеен забил третий гол своей команды.

«Сент-Луис» смог отыграть три шайбы. За 9 секунд до конца второго периода отличился Джордан Кайру. В третьей двадцатиминутке матча хозяева забили два гола и перевели игру в овертайм.

Защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов забросил шайбу в овертайме, однако судьи отменили гол после просмотра видеоповтора.

В послематчевой серии буллитов нападающий «Бостона» Чарли Койл реализовал свою попытку и принёс победу гостям.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Фредерик) – 05:51 (5x5)   0:2 Бертуцци (Пастрняк, Линдхольм) – 27:18 (5x4)   0:3 Стеен (Грир, Фредерик) – 28:02 (5x5)   1:3 Кайру (Шенн, Саад) – 39:51 (5x5)   2:3 Крюг (Саад, Шенн) – 49:37 (5x5)   3:3 Кайру (Врана, Шенн) – 59:35 (6x5)   3:4 Койл – 65:00
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