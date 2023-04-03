«Всё было близко, но локоть не укусишь». Воробьёв объяснил вылет «Металлурга» из плей-офф

Илья Воробьёв, отправленный в отставку с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга», рассказал о неудачной игре в плей-офф.
«По плей-офф: мы прошли «Автомобилист» в седьмой игре. Выиграли три овертайма. Стоило много сил, немного не повезло с аэропортами. Пару раз проехали в «Автомобилист» на автобусе, что тоже, может быть, где-то сказалось.
Серия с «Авангардом» у нас не получилась. Мы проиграли две игры в овертайме, ещё одну — в один гол из-за совершенного неимоверного удаления. Не сыграли у нас лидеры, а у соперника, наоборот. Тот же Грицюк забил нам два гола в овертайме. И первое звено: Найт был и прошлом году, но два парня по краям очень сильно добавили вариативности «Авангарду».
Результат серии мы знаем. К сожалению, он таков. Всё было близко, но локоть не укусишь. Для меня это первое такое разгромное поражение. Были другие времена, когда выигрывал 4-0 в финале конференции у высококлассной команды и легендарного тренера. Хоккей — такая вещь, что эта серия у нас не пошла. Было близко, три овертайма выиграли в первой серии, во второй — два проиграли. К сожалению, это стоило нам результата», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 3 апреля 2023
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