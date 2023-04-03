Агент Толчинского прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны клубов КХЛ

Хоккейный агент форварда «Авангарда» Сергея Толчинского Шуми Бабаев прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны клубов КХЛ. Ранее в СМИ говорилось, что 28-летний нападающий может перейти в «Ак Барс», «Локомотив» или ЦСКА.

«Меня не удивляет эта ситуация. Мы видим, что определённые представители СМИ на стороне Казани. Например, Алексей Шевченко этого же не скрывает. Дестабилизировать ведущих игроков другой команды — это нормальное явление. Поэтому зацепились за Сергея Толчинского, завтра подойдут к Володе Ткачёву или ещё к кому-то. Я вижу, что Серёга молодец, он с улыбкой это всё воспринимает и понимает, для чего всё это делается.

Но мне странно читать всякие комментарии людей, которые вообще не знают ситуацию. Они пишут, что он не хочет жить, оставаться в Омске. Я их могу удивить, дело в том, что со мной руководители омской команды много раз связывались, но я и мои игроки всегда придерживаемся мнения, что надо доиграть сезон, а потом начинать вести переговоры. Я им единственное сказал, что Толчинский готов хоть на пять лет подписать контракт с Омском. Не то что на один год. И поэтому читать, что он не хочет оставаться в Омске, мне вообще очень странно. Я не веду переговоры ни с одной командой.

Я руководителям омичей говорю, что, пока не закончится сезон, пока мои ребята не поднимут кубок, никаких разговоров про продление контракта не будет. Выиграйте, победите, будем разговаривать. Это не обязательное условие, понятно. Но факт, что у ребят сейчас одна задача — выиграть Кубок Гагарина для Омска», — сказал Бабаев Metaratings.ru.

Толчинский в текущем плей-офф сыграл 10 матчей, в которых набрал 6 (5+1) очков.