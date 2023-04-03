Бабаев: у «Ак Барса» задача одна — построить эшелонированную оборону и удержать «Авангард»

Хоккейный агент Шуми Бабаев подвёл итог стартовых матчей в финалах конференций розыгрыша Кубка Гагарина.
«ЦСКА, как и раньше, хорошо пользуется моментами. Я в Питере нахожусь, смотрю эти игры. Не сказал бы, что из СКА кто-то удивил, потому что всё-таки видно, что у команды был перерыв и она постепенно набирает ход. У ЦСКА, как всегда, виден класс игроков. У них было много моментов, много бросков было во вратаря, они могли раньше забивать.
То, что касается игры Казани с Омском, мы увидели ту же самую игру от «Ак Барса», который следует своей тактике. Их задача одна — построить эшелонированную оборону и удержать атакующие действия омичей. Думаю, долго это не продлится, кажется, что «Авангард» в следующих играх прибавит и сломает эту оборону. Но хоккей мне больше нравится тот, который проходит в Казани. Думаю, он поинтереснее.
Казань забрала матч нахрапом? Не забывайте, что у «Ак Барса» есть Радулов — один из лучших игроков этого сезона. И посмотрите, сколько он даёт энергии и остального команде. Я думаю, что Радулов — это такой же игрок, каким был Ковальчук, когда Омск выиграл Кубок. Это мотор команды, человек, который всех заводит, подбадривает, его роль неоценима. Думаю, многие видят, что Радулов показывает хороший хоккей и как капитан проводит внутреннюю работу в команде», — заявил Бабаев Metaratings.ru.
Напомним, сегодня, 3 апреля, пройдёт второй матч в серии «Ак Барс» — «Авангард». Встреча состоится в Казани и начнётся в 19:30 мск.
- 3 апреля 2023
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