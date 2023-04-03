Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал ход восстановления Кирилла Капризова
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал процесс восстановления 25-летнего российского нападающего Кирилла Капризова после травмы.
«Сроки возвращения? Никогда нельзя сказать наверняка, да? Я не знаю, честно. Мы посмотрим на него на льду, и у нас появятся мысли получше.
Может ли Капризов вернуться к первому матчу в плей-офф? Ты хочешь, чтобы каждый игрок сыграл несколько матчей перед плей-офф. Ты не хочешь просто ставить их в плей-офф. При этом сможет ли Кирилл Капризов вернуться в состав и сыграть, если его первый матч выпадет в плей-офф? Я уверен, что он был бы в порядке. Но, как и в случае с любым другим игроком, мы хотели бы, чтобы они вернулись на несколько матчей раньше», — приводит слова Эвасона The Athletic.
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