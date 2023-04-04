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Защитник минского «Динамо»: некоторые легионеры не оправдали ожиданий

Защитник минского «Динамо»: некоторые легионеры не оправдали ожиданий
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Защитник минского «Динамо» Илья Шинкевич оценил игру легионеров белорусского клуба.

«Насколько хорошо, что такое количество легионеров в составе? Сложно на этот вопрос ответить. В принципе, все ребята приехали помогать нам. Тут сложно ответить однозначно. Изначально, думаю, все ожидали большего от них, а некоторые ребята эти ожидания не оправдали.

Немного удивляло, что у нас защитник Гилмор играл в нападении очень долго. При своих ребятах, которые молодые, я думаю, что они бы справились с этой работой не хуже. Поэтому были немножко такие вот недопонимания. А так, в принципе…

На самом деле для состава нет объяснения. Я думаю, как тренер написал, так он видит и хочет, чтоб вот такой состав выходил на поле. От него потом спрашивают, результат, мы не можем там возмущаться по этому поводу и что-то там говорить», — сказал Шинкевич в эфире телеканала «Беларусь 5».

33-летний игрок обороны в регулярном сезоне сыграл за «Динамо» 52 матча, в котором отметился семью результативными передачами. В плей-офф хоккеист очков не набрал.

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