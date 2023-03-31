Лукашенко: в минском «Динамо» мне каждый год обещают пройти первый раунд плей-офф

Президент Беларуси Александр Лукашенко на ежегодном послании белорусскому народу и Национальному собранию затронул тему хоккейного клуба «Динамо» Минск. Белорусский клуб уступил в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина питерскому СКА со счётом 2-4 в серии.

«В хоккей играют в КХЛ. Только никак не можете переступить барьер плей-офф. Вчера мне пообещали, что в будущем году точно переступят. Но мне каждый год это обещают.

Недавно с «Динамо-Минск» тренировку проводили. Они нам проиграли, не знаю почему. Сказали, что две недели не тренировались. Ну, игра была принципиальная. Ну, конечно, наверное, они не играли против нас так остро, как должны были играть в плей-офф», — сказал Лукашенко.

24 марта во время совместной тренировки команды «Динамо-Минск» и Лукашенко состоялся матч, который закончился со счётом 15:13 в пользу команды президента.