«Колорадо» вышел в плей-офф НХЛ
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На стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Шаркс» уступили «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ).
Таким образом, «Колорадо» гарантировал себе место в плей-офф НХЛ за шесть матчей до окончания регулярного чемпионата. «Лавины» лидируют в Центральном дивизионе, деля первое место с «Далласом» (у обеих команд по 98 очков), однако у команды Джареда Беднара игра в запасе.
В последних 13 матчах «Колорадо» потерпел лишь два поражения.
Регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге завершается 15 апреля.
Напомним, «Эвеланш» являются действующими обладателями Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «лавины» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2) и взяли трофей впервые с 2001 года.
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