«Надо посмотреть в зеркало». «Вашингтон» Овечкина впервые за 9 лет не попал в плей-офф

Но в команде уверены, что в следующем сезоне вернутся сильнее. В этом слишком многое сложилось не в их пользу.

«Флорида» продолжает героически спасать сезон, причём делает это без болеющего Сергея Бобровского. Алекс Лайон, который большую часть карьеры провёл в АХЛ, выиграл четыре матча подряд (это первая настолько длинная победная серия «Флориды» в этом сезоне) и пять из последних шести. Его сегодняшние 40 сейвов помогли обыграть «Баффало» и вывели «Пантерз» на первое место уайлд-кард с 87 очками.

Это означает, что «Вашингтон» потерял даже математические шансы на выход в плей-офф. В активе столичной команды 77 очков и пять матчей впереди. Даже если они выиграют все, а конкуренты начнут повально проигрывать, и «Флорида», и «Айлендерс», занимающие на данный момент второй уайлд-кард, будут выше по дополнительным показателям.

Закончилась вторая по продолжительности после «Питтсбурга» действующая кубковая серия в НХЛ. За это время «Вашингтон» успел взять долгожданный и выстраданный Кубок Стэнли, но после него «Вашингтон» ни разу не смог преодолеть планку первого раунда.

«Это отстой. Тяжело, но мы всё равно профессионалы, всё равно хотим выигрывать матчи. Всё равно хотим играть в хоккей, делать это для наших болельщиков, потому что они приходят на матчи ради нас», — сказал накануне Евгений Кузнецов о мрачных перспективах своей команды.

В этом году многое было против «кэпс». И многочисленные травмы ключевых игроков, и смерть отца Александра Овечкина, и распродажа, которая ещё зимой смотрелась как выброс белого флага. Зимой команду покинули Дмитрий Орлов, Гарнет Хэтэуэй, Ларс Эллер и Маркус Юханссон. Непопадание в плей-офф стало закономерным итогом происходящего.

После дедлайна «Вашингтон» ещё некоторое время держался в гонке, но в критический момент, когда на кону стоял весь сезон, неудачные старты и в целом нестабильная игра приводили к одному поражению за другим, унося их всё дальше и дальше от плей-офф. 10 поражений в 13 последних матчах – с такими результатами, конечно, в плей-офф делать нечего.

«Это очень тяжело. Последние 10 лет в истории этого клуба плей-офф и борьба за Кубок Стэнли были обязательным элементом. Настало время каждому посмотреться в зеркало и осознать, что мы должны показывать более стабильную игру», — считает молодой нападающий Алексей Протас, который после дедлайна получил постоянное место в основном составе.

«Это неприемлемо. Мы привыкли, что в это время года идём в зоне плей-офф, а то и уже официально оформили выход в него. Я второй год в «Вашингтоне» и понимаю ожидания. Не сомневаюсь, что эта команда вернётся в плей-офф в следующем году», — сказал защитник Мэтт Ирвин.

«Мы играем в хоккей, потому что хотим попасть в плей-офф. Там всё веселье. То есть мы хотим победить… Мы должны вернуться сильнее. Мы все знаем, что становимся старше, но в то же время хотим побеждать, в нас ещё есть голод. Просто надо настроить игру», — сказал Никлас Бекстрём.

«Трудно, никто так не хотел. Никто этого не ожидал. Думаю, это всё больше тяготело над нами. Когда ситуация складывается не в нашу пользу, всем становится тяжелее. Когда постоянно проигрываешь, сложно просто заставить себя проснуться с уверенностью в своих силах, сказать себе: «Сегодня я буду уверенно действовать с шайбой, и все остальные тоже будут приносить пользу».

Эмоциональная реакция Александра Овечкина, который саркастически аплодировал судьям после того, как его удалили до конца матча с «Рейнджерс», отражает общие настроения команды в концовке этой регулярки. Дальше неё хоккея для «Вашингтона» уже не будет. Не в этом году.

Но это не значит, что оставшиеся три сезона Ови превратятся в прозябание на дне, скрашиваемое лишь великой гонкой за рекордом Гретцки. Да, костяк «столичных» уже старички, но ещё способны начать всё с чистого листа и повоевать.