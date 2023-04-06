Форвард «Эдмонтона» Ньюджент-Хопкинс впервые в карьере набрал 100 очков

На стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:1.

Нападающий «нефтяников» Райан Ньюджент-Хопкинс в этом матче отметился результативной передачей.

Таким образом, 29-летний канадец довёл количество своих очков в текущем сезоне до 100. Эту отметку Ньюджент-Хопкинс преодолел в своей карьере в НХЛ впервые. Всего на его счету в этом регулярном чемпионате 79 матчей, 37 заброшенных шайб и 63 ассиста.

«Ойлерз» занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 103 очка за 79 матчей, и практически гарантировали себе место в плей-офф.