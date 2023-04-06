Гол Клима Костина в своей 100-й игре в НХЛ

На стадионе «Хонда-центр» в Виннипеге (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:1.

Первую шайбу в матче забросил нападающий Клим Костин. Этот матч стал 100-м для россиянина в карьере в НХЛ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть гол российского форварда:

Эта шайба стала 11-й в нынешнем сезоне для 23-летнего игрока. Также в этой игре Костин отметился результативной передачей.

«Ойлерз» занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 103 очка за 79 матчей. «Дакс» занимают последнее место в том же дивизионе с 56 очками и давно лишились шанса на попадание в плей-офф.