Гол Клима Костина в своей 100-й игре в НХЛ
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На стадионе «Хонда-центр» в Виннипеге (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:1.
Первую шайбу в матче забросил нападающий Клим Костин. Этот матч стал 100-м для россиянина в карьере в НХЛ.
«Чемпионат» предлагает посмотреть гол российского форварда:
Эта шайба стала 11-й в нынешнем сезоне для 23-летнего игрока. Также в этой игре Костин отметился результативной передачей.
«Ойлерз» занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 103 очка за 79 матчей. «Дакс» занимают последнее место в том же дивизионе с 56 очками и давно лишились шанса на попадание в плей-офф.
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