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Главный тренер «Анахайма» сравнил Ньюджент-Хопкинса с армейским ножом

Главный тренер «Анахайма» сравнил Ньюджент-Хопкинса с армейским ножом
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Главный тренер «Анахайма» Даллас Икинс после поражения своей команды от «Эдмонтона» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ высказался о нападающем «нефтяников» Райане Ньюджент-Хопкинсе, который в этой встрече впервые в карьере набрал 100-е очко в сезоне.

«Конечно, он лучший швейцарский армейский нож в лиге. Его постоянно упускают из виду, но он также является большим двигателем этой команды. Когда у тебя есть три таких игрока (со 100+ очков в сезоне. — Прим. «Чемпионата»), у тебя всё будет хорошо», — приводит слова Икинса Sportsnet.

Напомним, Ньюджент-Хопкинс стал уже третьим игроком своей команды, который смог «выбить сотню» в текущем сезоне. Также это сделали Коннор Макдэвид (148) и Леон Драйзайтль (123).

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