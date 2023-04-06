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Ньюджент-Хопкинс — о 100 очках в сезоне: никогда не думал, что сделаю это

Ньюджент-Хопкинс — о 100 очках в сезоне: никогда не думал, что сделаю это
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс высказался о 100 набранных очках в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Эту отметку 29-летний Ньюджент-Хопкинс преодолел в своей карьере в НХЛ впервые. Он стал лишь шестым игроком в истории лиги, кому удалось показать данную статистику в своём 12-м сезоне или позже.

«Честно говоря, никогда не думал, что сделаю это. Я играю с потрясающими игроками во всех линиях. У нас здесь потрясающая команда. У нас есть путь, который мы хотим продолжать, но я, определённо, горжусь тем, что делаю что-то подобное с этими ребятами», — приводит слова Ньюджент-Хопкинса Sportsnet.

Напомним, в сегодняшнем матче с «Анахаймом» (3:1) канадец отметился результативной передачей.

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