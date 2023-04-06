Ньюджент-Хопкинс — о 100 очках в сезоне: никогда не думал, что сделаю это
Поделиться
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс высказался о 100 набранных очках в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
Эту отметку 29-летний Ньюджент-Хопкинс преодолел в своей карьере в НХЛ впервые. Он стал лишь шестым игроком в истории лиги, кому удалось показать данную статистику в своём 12-м сезоне или позже.
«Честно говоря, никогда не думал, что сделаю это. Я играю с потрясающими игроками во всех линиях. У нас здесь потрясающая команда. У нас есть путь, который мы хотим продолжать, но я, определённо, горжусь тем, что делаю что-то подобное с этими ребятами», — приводит слова Ньюджент-Хопкинса Sportsnet.
Напомним, в сегодняшнем матче с «Анахаймом» (3:1) канадец отметился результативной передачей.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 апреля 2023
-
11:49
-
11:36
-
11:30
-
11:14
-
11:05
-
10:52
-
10:40
-
10:34
-
10:15
-
10:13
-
09:50
-
09:35
-
09:24
-
09:11
-
08:55
-
08:36
-
08:16
-
08:15
-
08:00
-
07:55
-
07:47
-
06:58
-
06:49
-
05:38
-
05:23
-
03:47
-
03:07
- 5 апреля 2023
-
23:22
-
23:10
-
23:00
-
22:38
-
22:19
-
22:00
-
21:50
-
21:45
Партнерский контент