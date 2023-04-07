Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голевая передача Орлова помогла «Бостону» обыграть в овертайме «Торонто»

Голевая передача Орлова помогла «Бостону» обыграть в овертайме «Торонто»
Комментарии

В Бостоне (США) заверщшился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

Счёт в матче был открыт в середине второго периода — отличился Сэм Лафферти, выведя вперёд «Торнто». На 52-й минуте встречи Чарли Койл сравнял счёт. Больше до окончания основного времени матча забитых голов зрители не увидели — встреча перешла в овертайм.

В дополнительной пятиминутке победу «Бостону» принёс точный бросок Давида Пастрняка.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 31 бросок из 33 в этом матче.

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей в решающей атаке «Бостона».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Лафферти (Астон-Риз) – 31:34 (5x5)   1:1 Койл (Карло) – 51:32 (5x5)   2:1 Пастрняк (Орлов, Койл) – 62:30 (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023