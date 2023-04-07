Голевая передача Орлова помогла «Бостону» обыграть в овертайме «Торонто»

В Бостоне (США) заверщшился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

Счёт в матче был открыт в середине второго периода — отличился Сэм Лафферти, выведя вперёд «Торнто». На 52-й минуте встречи Чарли Койл сравнял счёт. Больше до окончания основного времени матча забитых голов зрители не увидели — встреча перешла в овертайм.

В дополнительной пятиминутке победу «Бостону» принёс точный бросок Давида Пастрняка.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 31 бросок из 33 в этом матче.

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей в решающей атаке «Бостона».