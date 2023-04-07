Пастрняк — о шайбе в овертайме: пытался вывести под бросок Орлова, но он всё возвращал мне
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Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк прокомментировал свою шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ), который прошёл этой ночью.
«Честно говоря, я пытался вывести под бросок Орлова, но он всё возвращал и возвращал мне. Шайба после броска задела защитника и залетела в ворота, хороший гол», — приводит слова Пастрняка NHL.com.
Эта шайба стала уже 57-й для чеха в сезоне. Однако сам форвард заявил, что не зацикливается на возможной отметке в 60 голов.
«Абсолютно нет. Я просто играю в хоккей. Я наслаждаюсь игрой и получаю удовольствие. У нас особенная команда, и каждый день на этой работе приносит мне радость, я сконцентрирован только на этом и благодарен за эту возможность», — добавил Пастрняк.
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